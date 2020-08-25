Sanayide kapasite kullanımı! Merkez Bankası verileri açıkladı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.Abone ol
Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanımı yüzde 75.2'ye yükselirken tüketim malları üretiminde yüzde 69.9'u gördü.
Kapasite kullanım oranı, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761 işyeri tarafından "İktisadi Yönelim Anketi"ne verilen yanıtlara göre belirleniyor.
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