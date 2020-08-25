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BMC fabrikasında koronavirüs nedeniyle üretime 1 hafta ara

İZMİR'de 3 bin işçinin çalıştığı BMC Otomotiv fabrikasında koronavirüs vakalarının artmasıyla üretime 1 hafta ara verildi.

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İzmir Pınarbaşı’nda bulunan ve 3 bin işçinin çalıştığı BMC Otomotiv’de geçen hafta 12 olan pozitif vaka sayısının 70’i bulduğu iddia edildi. Vakalarının artması nedeniyle üretime 1 hafta ara verildi.

Türk Metal kabul etmemişti

Geçen hafta Evrensel’e konuşan BMC işçileri fabrikada 12 işçinin koronavirüse yakalandığını belirtmiş, bunu üzerine aradığımız BMC Kurumsal İletişim Departmanından yapılan açıklamada da vakalar kabul edilmiş ancak sayının 10’un altında olduğu söylenmişti.

BMC yönetimi kabul etmemişti

BMC yönetiminin vaka olduğunu kabul etmesine rağmen Ege’de Son Söz isimli haber portalına açıklama yapan Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal BMC’de vaka olduğunu kabul etmemiş, “Başka fabrikalarda çok az üyemiz enfekte oldu. Ancak koca İzmir’de bile sayı 12 değil. İzmir’de fabrikalar en güvenilir yerler” demişti. Öcal’ın açıklamaları işçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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