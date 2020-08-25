BIST 1.109
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 458,64
HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Yapay zekayla Hz. İsa'nın portresi yapıldı! Hristiyan ikonografisinde tasvir edildiği gibi değil

Görsel tasarımcı Bas Uterwijk, yapay zeka kullanarak Hz. İsa'nın portresini oluşturdu. Hollandalı Sanatçı, 'İsa'nın Hristiyan ikonografisinde tasvir edildiği gibi olmadığını' söyledi.

Abone ol

Bas Uterwijk isimli Hollandalı fotoğrafçı ve görsel tasarımcı, yapay zeka ile tarihi figürlerin portelerini oluşturdu.

İsa, Jül Sezar, Kraliçe I. Elizabeth ve Vincent van Gogh’un aralarında yer aldığı portre koleksiyonu için sanatçı Uterwijk, eski resim ve heykellerin yanı sıra tarihi belgelerden de yararlandığını söyledi. Artbreeder isimli programı kullanan Uterwijk, portreleri hazırlarken saç stili, göz rengi ve kıyafet gibi silik olan bazı özellikleri kendisinin tamamladığını, ‘boşlukları doldurduğunu’ dile getirdi.

"Tarihsel bir gerçeği göz önünde bulundurdum"

Tarihi belgelere ve mevcut kaynaklara bağlı kalarak bir portre çalışmasını bitirmek için birkaç gün ila bir yıla kadar zaman harcadığını söyleyen Uterwijk, İsa’nın canlandırmasında ‘tarihsel bir gerçeği’ göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Bazı tarihçilerin, İsa’nın saçının uzun olabileceğine inanmadığını dile getiren Uterwijk, bu yüzden alışılmışın dışında kısa saçlı bir İsa portresi ürettiğini söyledi.

"Olabildiğince gerçekçi olmaya çalışıyorum"

“Hristiyan ikonografisinde Hz. İsa uzun saçlı, açık tenli, uzun boylu ve zayıf olarak tasvir ediliyor” diyen Uterwijk, İsa’nın muhtemelen daha soluk bir teni, kısa ve koyu saçları olduğunu düşündüğünü söyledi. 

Bazen olabildiğince gerçekçi olmaya ve tarihi bir figürü nasıl algıladığımızın bir temsilini vermeye çalışıyorum.

"Bunlar yalnızca grafik değil, sanatsal nitelik de barındırıyor"

Portre yapmaya ilk olarak Billy the Kid görseli ile başladığını söyleyen Uterwijk, şöyle konuştu: Billy the Kid’e eski, çizik ve mevcut tek orjinal resim olan bir görselle başladım. Daha sonra düzenlemeler yaptım, neredeyse boşlukları doldurmak gibiydi. Bu yüzden çoğu yalnızca grafik değil, aynı zamanda sanatsal nitelik de barındırıyor.

En çok Van Gogh’un görselini yapmaktan keyif aldığını söyleyen sanatçı, “Van Gogh, zorlu bir iş olduğu için favorilerimden biri, yaratmak yaklaşık bir yılımı aldı. Özellikle nasıl göründüklerini tam olarak bilmediğimizde ve Van Gogh gibi yalnızca birkaç fotoğrafı olan birini canlandırma süresinde birçok kez başarısız oldum” dedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz kurtarın' olmuş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı! İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı
Okul servis ücretleri belli oldu! İşte Ankara ve İzmir'de ödenecek ücretler
Fenerbahçe'de Edin Visca gelişmesi Emre ile yemek yedi
Hakkari'de operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu
Bakan Albayrak güven endeksi verilerini paylaştı mesajı verdi! Kimse bileğimizi bükemez
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim'den uzaktan eğitim açıklaması! Kronik rahatsızlığı olanlar okula gitmeyecek
Manisa'da düştüğü traktör üzerinden geçti
BAE, İsrail ve ABD ile toplantıyı iptal etti sebebi Netanyahu'nun F-35 anlaşması tutumu
Bilecik'te apartman bahçesindeki kazıda bulundu! 8 bin 500 yıllık insan iskeleti şaşırttı
Sakarya dere yatağında ölüme tanıklık etti
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?
Yorumlar 2 yorum