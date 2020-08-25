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Manisa'da düştüğü traktör üzerinden geçti

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da Ayşe Başyıldız (50) yolcu konumunda bulunduğu traktörden düştü. Traktör tekeri üzerinden geçen kadın, kanlar içinde can verdi. Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kaza, sabah erken saatlerde Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Lütfü K. (22) idaresindeki 45 E 4811 plakalı traktörde yolcu konumunda bulunan Ayşe Başyıldız bir anda dengesini kaybetmesi sonucu traktörden düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalan Başyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sürücü Lütfü K.'yı gözaltına aldı. Talihsiz kadının cenazesi Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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