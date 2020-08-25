Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı feci görüntüler
Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alev alev yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası aracın küle döndüğü görüldü.
Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Araçtaki yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak, canını zor kurtardı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü.
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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü. Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.
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