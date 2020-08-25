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Göztepe'de kaleye iki aday! Kenan Piric ya da Balazs Megyeri

TRANSFER sezonunda şu ana kadar 4 oyuncuya imza attıran Göztepe kaleci transferinde sona yaklaştı.

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Lig bitiminde 3 sezondur kalesini koruyan kaptanı Beto ile yollarını ayıran, milli kaleci Sinan Bolat'la anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılıların Boşnak file bekçisi Kenan Piric'le görüşmeleri sürürken, yönetim Macar kaleci Balazs Megyeri'yi de listesine aldı. Piric transferinde olası pürüz halinde Megyeri'yi alternatif olarak elde tutan kurmayların iki kaleciden birine imza attıracağı ifade edildi. 

Yunanistan'ın Atromitos takımında görev yapan 30 yaşındaki Balazs Megyeri geçen sezon 26 resmi maçta oynadı. Kariyerine ülkesinin köklü takımlarından Ferencvaros'ta başlayan deneyimli eldiven 5 yıl Olympiakos'un kalesini korudu.

Ardından Getafe ile La Liga tecrübesi yaşayan Megyeri Almanya'da  Greuther Fürth'e transfer oldu. Son 2 sezonunu Atromitos'ta geçiren Megyeri 1 defa Macaristan Milli Takımı'nda görev yaptı. Göztepe, transferde daha önce Kocaelispor'dan forvet Burak, Hatayspor'dan ön libero Kubilay, Aris'ten Nijeryalı golcü Ideye ve Senagalli forvet Cherif Ndiaye'yi almıştı.

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