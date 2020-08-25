BIST 1.104
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,45
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kocaeli'deki orman yangını şüphelisi: Yere düşen çakmağın sıcaktan patlamasıyla yangın çıktı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde yangının sepetten düşen çakmak nedeni ile çıktığını söyledi.

Abone ol

Gölcük Halıdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.

"Söndüremeyince korkup kaçtım"

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede evleri ve bahçeleri bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Polis, alınan ifadeler ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, bahçesindeki otları temizlerken yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp A.’yı ‘taksirle yangına sebep olma’ suçundan gözaltına alarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi.

Gözaltına alınan Eyüp A., ilk ifadesinde, yangının bahçesinde uyuduğu sırada, sepetinde bulunan çakmağın yere düşerek, sıcaktan patlaması nedeniyle çıktığını söyledi. Eyüp A. ifadesinin devamında ise alevlerin bir anda büyüdüğünü söyleyerek, "Bir anda yangın büyüdü ve yangını gördüm, söndürmeye çalıştım. Ancak söndüremedim ve yangın daha da büyüdüğü için korkup kaçtım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan Eyüp A., daha sonra serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak güven endeksi verilerini paylaştı mesajı verdi! Kimse bileğimizi bükemez
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu
Fatih Altaylı: Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı
Manisa'da test sonucu pozitif çıkan hasta otobüste yakalandı herkesi riske attı
ÖNCEKİ HABERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğal gazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bakın neler var! Kendisi Fatih Altaylı'ya açıkladı
Oto ekspertizde yeni dönem değişikliklerine dikkat
Sırbistan'ın ilk başörtülü milletvekili seçilen Pramenkovic, ülkedeki tüm kadınların sesi olmak istiyor
Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
Meteoroloji aşırı yağış için alarm verdi! Ordu, Tokat, Samsun listede
Yorumlar 1 yorum