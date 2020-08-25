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Bakan Mustafa Varank: İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi

İhlas Haber Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos ayı imalat sanayi verilerini paylaştı. Bakan Varank, “İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi.

Reel sektör güveni, siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite kullanım oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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