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Adil Rami'ye İtalyan kancası kulüp başkanı doğruladı

Eski Fenerbahçeli Adil Rami, İtalyan ekiplerinden Reggina'nın radarına düştü. Kulüp başkanı Fransız savunmacı ile ilgilendiklerini doğruladı. Adil Rami 2019 yılında sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

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Son olarak Rus ekiplerinden Sochi'de forma giyen Adil Rami'yi İtalya Serie C'den Serie B'ye yükselen Reggina, kadroya katmak istiyor. Başkan Luca Gallo konuyla ilgili Sportitalia'ya yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla ilgilendiklerini doğruladı.

2019 yazında Fenerbahçe 'ye imza atan Adil Rami, aynı sezon kış transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Bonservisi elindeki 34 yaşındaki savunmacı, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alıyordu.

Adil Rami'yi transfer etmek isteyen Reggina şu ana kadar Jeremy Menez, Kyle Lafferty, Alessandro Plizzari ve Hachim Mastour gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

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