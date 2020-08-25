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Van Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu

İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

 

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