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Kozan'daki orman yangını hala kontrol altına alınabilmiş değil

ADANA Kozan'da pazar günü başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken karaki müdahaleye çok sayıda ekip katılıyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çok sayıda araç ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları gece boyunca inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye de yeniden başlanacağı bildirildi.

Kundaklama şüphesi

Şimdiye kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Yangın aynı anda birkaç noktada başladığı için kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

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