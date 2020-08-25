Fenerbahçe alamadı Malang Sarr'ı Chelsea kaptı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transferini bitirmek için uğraştığı Malang Sarr, Chelsea'ye transfer olmak için Londra'ya gitti.

Abone ol

Fenerbahçe ilk stoper transferini Lemos ile gerçekleştirirken ikinci bir stoper için resmi adımlar atılmaya başlandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde ikinci stoper transferini gerçekleştirmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Nice'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan 21 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, genç yıldızın transferini sonuçlandıramadı.

Chelsea'ye transfer olmak için Londra'ya gitti

Telefoot'ta yer alan habere göre Malang Sarr, Chelsea'ye transfer olmak için Londra'ya gitti.

Thiago Silva da Chelsea'de

PSG'den ayrılan Thiago Silva'yı da transfer eden Maviler, Malang Sarr ile bu sezon ikinci stoper transferini gerçekleştirmiş olacak.

İngiltere'de oynamak istiyordu

Fenerbahçe, Sarr'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirmiş fakat genç oyuncunun İngiltere'de oynamak istemesi nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedememişti.