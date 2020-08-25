Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasını ve yerine getirilen Selçuk Tepeli'nin kim olduğunu anlattı.

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Fatih Portakal'ın Fox TV'den istifası medyanın gündeminde. Herkes Portakal'ın yerine gelecek ismin kim olacağını merak ediyordu. Doğan Şentürk bütün uğraşlarına rağmen Fatih Portakal'ı istifadan vazgeçirmeyince Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Selçuk Tepeli'de karar kıldı.

Selçuk Tepeli ismi açıklanmadan önce Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengi, Uğur Dündar, İsmail Saymaz gibi gazetecilerin isimleri gündeme geldi. Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya ise sosyal medya hesabından fox tv anahaber bültenini sunmayacağını belli etti. Peki Fatih Portakal ne yapacak? Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Olay TV'ye gideceği konuşulsa da, bu haber doğrulanmadı. Hadi Özışık Perde arkasında açıkladı.

FOX'un yeni yüzü Selçuk Tepeli kimdir?

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli Habertürk'te sabah haber kuşağını sunuyordu...