Tuma Çelik'ten hem tecavüz hem tehdit: Yazma yoksa rahat bırakmam

Hakkında cinsel saldırı iddiaları bulunan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in “Şerefsiz ailemi yıktın” diye mesaj atan D.K.’yı, 5 Ağustos 2019 tarihli son mesajında, “Yazma yoksa rahat bırakmam” diye tehdit ettiği belirlendi.

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HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla kurulan Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Karar oy birliğiyle alındı. Komisyon üyeleri, “kadının beyanı esastır” dediler.

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya,”Meclis’in töhmet altında kalmaması açısından konunun yargı tarafından yürütülmesini uygun gördük” dedi.

Konuyla ilgili köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı; ''Verdiği mücadeleden dolayı D.K.’yı tebrik ediyorum. Eğer tehditlere boyun eğip, sussaydı, Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması aşamasına gelinemezdi. Çünkü D.K., HDP Mardin Milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar ile görüşüp, yardım istemiş. D.K., “İki kadın milletvekili bana, ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istediler” demişti.

“O günden beri nefes alamıyorum” diyen D.K. görüştüğü HDP’lilerden destek bulamamış. Ebru Günay, “Sana bir doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş” demiş. Ama D.K.’yı doktor değil, “UBF Uluslararası yayın”dan olduklarını bildiren gazeteciler aramış. Bunun üzerine D.K., HDP Milletvekili Günay’a dönerek, “Beni doktora yönlendirmeni beklerken, sen nasıl gazeteciye yönlendirirsin” diye tepki göstermiş.

'Ayaklarına sıkarız'

Yaşananlar yetmemiş gibi D.K. yardım istediği HDP Milletvekili Pero Dündar ve Süryani Federasyonu Başkanı Evgil Türker tarafından, “Sen Midyat’a gelirsen, senin ayaklarına sıkacağız” diye tehdit edildiğini söylüyor.

'Eşin ve çocukların insan içine çıkamaz'

D.K. destek istediği HDP’lilerden ya “olayı kapat” karşılığını almış ya da ileri gidince tehdit edilmiş. D.K., Cinsel saldırı sonrası “Seni partiye şikayet edeceğim” diye bağırdığı Tuma Çelik’in kendisine, “Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için, ‘erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz” dediğini anlatmıştı.

'Midyat’a dönmek için gelmedim yarım bıraktığın canı vermek için geldim'

Cinsel saldırı sonrasında eşinden boşanan D.K., Tuma Çelik, telefonlarına cevap vermeyince bu kez mesaj atmak suretiyle tepkisini sürdürmüş. Mahkeme kararıyla telefonlarında yapılan incelemede Tuma Çelik’in son mesajında D.K.’yı tehdit ettiği tespit edildi. Önce D.K.’nın yaşadığı felaketi yansıtan mesajlarından bir kaçını paylaşmak istiyorum. “Benim hayatımla oynadın”, “Şerefsiz alçak beni bu hale sen getirdin”, “Söyle sen kaç kişiyi daha hayattan kopardın alçak”, “Midyat’a dönmek için gelmedim yarım bıraktığın canı vermek için geldim” diye mesajlar attığı tespit edildi.

Yurtdışı çıkışı yasaklandı

Tecavüz olayının ardından Çelik, "Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. En fazla siyaset hayatım biter, olmadı yurt dışında yaşarım. Ama sen ve aile insan içine çıkamazsınız" diyerek kadını tehdit etmişti. Bu sözler sonrası Çelik'in kaçma ihtimaline karşılık yurt dışına çıkışı yasaklandı.

'Herkes hata yapar'

Tuma Çelik’in ise bu mesajlara, “Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç. Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıklarla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün sonra yaz” diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

'Lütfen biraz normal olmaya çalış'

D.K.’nın, “Şerefsiz” diye tepki göstermesi üzerine Tuma Çelik’in bu kez de, “Lütfen biraz normal olmaya çalış. Sakinleş ve evine, ailene dön” diye karşılık verdiği belirlendi. D.K.’nın telefonlarına çıkmayan ve attığı mesajlara yanıt vermeyen Tuma Çelik’in, son mesajında ise tehdit ettiği ortaya çıktı.

'Yazma yoksa rahat bırakmam'

Tuma Çelik’in, “Şerefsiz ailemi yıktın” diye mesaj atan D.K.’yı, 5 Ağustos 2019 tarihli son mesajında, “Yazma yoksa rahat bırakmam” diye tehdit ettiği belirlendi.