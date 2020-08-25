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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.

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Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti.

24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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