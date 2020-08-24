Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6139'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 259.692'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda 1.443 yeni hasta tespit edildiğini de açıkladı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 743 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 743 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 908'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA VERİLERİ ŞÖYLEYDİ;