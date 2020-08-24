Putin'in baş düşmanı zehirlendi

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı en sert muhalif isimlerden biri olan ve zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni, tedavi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Başkentte hastaneye yatırılan Navalni'nin ilk test sonuçları çıktı.

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44 yaşındaki Aleksey Navalni geçtiğimiz 20 Ağustos Perşembe günü Rusya içinde yaptığı bir uçak seyahati sırasında bayılmış ve bunun üzerine başkent Moskova'ya giden uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Bu kentteki bir hastanede komada yatan Navalni'nin taraftarları, muhalif siyasetçinin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini öne sürmüştü.

Rus doktorlar "zehirlenmedi" demişti ve hastanın naklini reddetmişti

Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu ifade eden Rus doktorlar ise, hastanın durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmiş ve Navalni'nin zehirlenmediğini açıklamıştı.

Almanya'dan açıklama

Başkent Berlin'e getirilen ve hastaneye yatırılan Navalni'nin ilk test sonuçları çıktı. Alman doktorlar, bulguların, halen komada olan Navalni'nin zehirlendiğini gösterdiğini duyurdu. Doktorlar, Navalni'nin yapay komada ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Rus liderin "baş düşmanı" olarak görülüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert muhalefeti ile tanınan Navalni'nin yöneticisi olduğu vakıf, Rus siyasetinde önde gelen isimlerin adının karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyor. Daha önce defalarca gözaltına alınan ve yargılanan Navalni, birçok kez hapis cezasına çarptırılmıştı.

KAYNAK: HABER7