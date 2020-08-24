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Manavgat'taki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangında, bir hektar orman alanı zarar gördü.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabük köyüne bağlı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, yangın söndürme helikopteri, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında, bir hektar orman alanı zarar gördü.

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