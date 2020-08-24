Beşiktaş'tan Premier Lig tecrübesi bulunan Oumar Niasse'ye kanca

Beşiktaş'ın bir dönem Akhisarspor forması giyen Oumar Niasse ile temasa geçtiği belirtildi. Oyuncunun Kartal'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenilirken PAOK maçı sonrası transferin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.

Abone ol

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından siyah beyazlılar, kısa süre öncesine kadar Balotelli ile temaslarda bulunmuştu. Ancak bu transfer gerçekleşmeyince rota Oumar Niasse'ye çevrildi.

Son olarak Everton'da forma giyen ve uzun süren Premier Lig kariyeriyle beraber Akhisarspor ve Lokomotiv Moskova tecrübesi bulunan Senegalli golcünün, Beşiktaş'a 'evet' dediği, siyah beyazlı yönetimin, PAOK maçı sonrasında oyuncuyla imza aşamasına geleceği öğrenildi.

Süper Lig'i 18 skorluk katkıyla tanıyor

2013-14 sezonunda Senegal'in US Ouakam takımından Akhisarspor'a 250 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Niasse, Süper Lig'de 34 maça çıkmış 12 gol 6 asist üretmişti.

Genç yaşınla yaptığı bu patlama Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve tecrübeli golcü 2014-15 sezonunda 5.5 milyon euro bedelle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.