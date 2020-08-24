HES uygulamasına yeni özellik getirildi! 'ihbarda bulun'

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliğini getirdi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların salgına ilişkin bilgi alması için geliştirilen HES uygulamasına ihbarda bulun özelliği eklendi.

Fotoğraf eklemenin de mümkün olduğu ihbarda bulun özelliği ile vatandaşlar kurallara uymayanları şikayet edebilecek.

Nasıl ihbarda bulunulur?

Uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesine tıklandığında 'başlık / işletme adı', 'açıklama', 'adres' bilgileri isteniyor.

İhbar butonuna tıklandığında 'Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır' uyarısı çıkıyor.