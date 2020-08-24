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Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro yolsuzluk ithamına çıldırdı! Yüzünü parçalarım...

BREZİLYA Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, yolsuzluk iddiasıyla soru soran gazeteciye 'Yüzünü parçalarım!' yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı, karısına ait banka hesabına yasa dışı para ödemesi yapılıp yapılmadığını merak eden gazeteciye bir de 'pislik torbası' benzetmesi yaptı.

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Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden O Globo'dan bir muhabir, Brezilya Cumhurbaşkanı'na Rio de Janeiro'da yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen eski bir polis memuru ile ilgili soru yöneltti. Polis memuru tarafından, cumhurbaşkanının karısına ait banka hesabına yapılan bir dizi gizemli ödeme iddiası cumhurbaşkanını çıldırttı.

Sorunun ardından Bolsonaro, gazeteciye "Gerçekten yapmak istediğim şey yüzünü parçalamak, değil mi?" yanıtını verdi. Brasilia Katolik Katedrali'nin dışında yaşanan olayda Bolsonaro, sorunun ardından gazeteciye safado (pislik torbası) benzetmesini de yaptı.

Cumhurbaşkanının bu yorumları sonrasında medya mensupları ve muhalefet Bolsonaro'yu kınadı.

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