Giresun sel felaketinde can kaybı sayısı arttı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

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Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Selin vurduğu Giresun'da çalışmaların yerinde denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki selde Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." dedi.

Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Soylu daha önce yaptığı açıklamada "2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

Dün gece itibariyle vali, bakanlar, bölge milletvekilleri ile hep beraber bir araya geldiklerine işaret eden Soylu, herkesin kendi adına neler yaptığını, neler yapabileceğini ortaya koyduğunu, uzakta olan bakanların koordine sağladığını, ilgili müdürlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Birçok belediye çalışmalara destek veriyor

Birçok belediyenin de bölgede hem iş makinleriyle hem de yemek destekleriyle çalışmalara katıldığını dile getiren Soylu, herkesin durumun normale dönmesi için gayret gösterdiğini vurguladı.

İki türlü hasar tespiti yapılıyor

Bölgede iki türlü hasar tespiti yapıldığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim iki türlü hasar tespitimiz var. Biri binalara yönelik, iki esnafa yönelik zarar ziyan tespiti. Defterdarlık maliye zarar ziyan tespitini yapıyor. Onlar da başladılar. Yani esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış. İki, hem evlerimizde, binalarımızda ne kadar hasar var. Bütün bunlarla ilgili tespitler sürüyor iki taraflı.