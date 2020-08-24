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Antalya'da eşiyle arasının bozulmasından annesini sorumlu tutup satırla rehin aldı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da eşi ile aralarının bozulmasından annesini sorumlu tutan 'evlat', tartıştığı annesini rehin aldı. Satırlı oğul komşuların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Olay, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1113. Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon gören Onur Y., eşi ile yaşadığı sorunlardan annesi Dudu T.’yi sorumlu tutarak, tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma sonunda evde bulunan satırı alan Onur Y., annesi Dudu T.’yi rehin aldı.

Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Onur Y.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldıktan sonra polis merkezine götürdü.

Olay sonrası komşularına giden Dudu T., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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