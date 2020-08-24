Antalya'da kadına tecavüz eden sapık yakalandı! Meğer hastanede çalışmış

Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan kadına tecavüz eden sapık yakalandı. 41 yaşındaki M.A adlı şüpheli, jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı.

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Finike'nin Hasyurt sahilinde A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu.

Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi. İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli 23 saat içinde yakalandı

Olayın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle KOM, asayiş, JASAT, olay yeri inceleme ve istihbarat timlerinden oluşan özel ekip, geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği andan itibaren yapılan 20 saatlik kamera, tanık ve delil araştırmaları sonucunda cinsel saldırı şüphelisinin M.A. olduğu tespit edildi.

Kız kaçırma dahil 15 suçu var

Kumluca'da oturduğu belirlenen M.A.'nın 'kız, kadın kaçırma' suçu dahil toplam 15 suç kaydı olduğu, Kumluca Devlet Hastanesi'nde mahkum kadrosunda işçi olarak çalıştığı, ancak uygunsuz hareketlerinden dolayı işten atıldığı öğrenildi. 23 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında yapılan ortak operasyonla M.A., Kumluca'daki adresinde yakalandı. Cinsel saldırı mağduru A.E.'nin teşhis ettiği M.A. gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Finike Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin cinsel saldırı olayından bir süre önce, sahilin karşı tarafında bulunan bir marketten içecek aldığı sıradaki görüntüleri ortaya çıktı.