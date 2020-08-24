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Giresunlulara İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile uyarı! Süleyman Soylu söz verdi

İçişleri Bakanlığı, afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı. Bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar geldi.

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İçişleri Bakanlığı, afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı. 
İçişleri Bakanlığı mesajında, “Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Soylu: Önceki afetlerde böyle bir talep olmamıştı

Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her afetin kendine göre bir niteliği olduğunu belirterek, sel afetinde can kaybının 7, kayıp sayısının da 9 olduğunu söyledi. Bakan Soylu, “Vatandaşı ve esnafı dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa vatandaşımızı dinliyoruz. Her bölgedeki afet farklı oluyor. İlk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Daha önceki afetlerde böyle bir çizme talebi olmamıştı" dedi.

Yaraları saracak yol haritası belirliyoruz

Bölgede maskenin sürekli olarak dağıtıldığını belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritası da belirliyoruz. Tüm kurumlarla birlikte neler yapacağımızı ortaya koyduk. Herkes bir an önce toparlanması hususunda elinden geleni yapıyor. Arama çalışmaları da devam ediyor. Aranan kişi sayısı 9’a düştü. 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tüm ekiplerimiz çalışıyor, ekip sayısını da artırdık. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7’dir” diye konuştu.DHA-Genel - Türkiye-Giresun -

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