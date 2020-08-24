Fatih Portakal FOX'tan istifa sebebini duyurdu! İşte yaptığı ilk açıklama

FOX TV ana haber sunuculuğundan istifa eden Fatih Portakal'dan açıklama geldi. Fatih Portakal ayrılık sebebini duyurdu ve "İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi" dedi.

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Fatih Portakal 2010 yılından beri ana haber sunuculuğu yaptığı FOX ana haberden istifa etti. FOX istifayı açıklayıp veda mesajı yayınladıktan bir kaç dakika sonra Fatih Portakal da ilk açıklamayı yaptı.

Herkes istifasının perde arkasını merak ediyordu. Fatih Portakal 'emeklilik' kararını 'içsel devrime ihtiyacım vardı" diyerek özetledi. "Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi" diyen Fatih Portakal, artık toprağın sakinliğinde yaşacağını açıkladı.

İşte Fatih Portakal'ın ayrılığının sebebini izah ettiği twitleri:

1-10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.++ pic.twitter.com/iVZTsY2Zzx — fatih portakal (@fatihportakal) August 24, 2020

*10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

*Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.