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Beşiktaş'ın PAOK kafilesi belli oldu

Beşiktaş, PAOK karşılaşması için Yunanistan'a yola çıktı. Siyah-beyazlıların kadrosunda Ljajic'in yanı sıra 4 futbolcu yer almadı.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın Yunanistan’a giden kadrosu açıklandı. Kadroda takımla antrenmanlara başlayan ancak istenilen seviye henüz gelemeyen Adem Ljajic’in yanı sıra Douglas, Mirin, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş, PAOK ile yarın akşam Yunanistan’da saat 21.00’de karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım 3. Ön Eleme Turu’na yükselecek.

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