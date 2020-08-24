Giresun'daki sel felaketi! Ölü sayısı da şehit sayısı da arttı işte bölgeden son gelişmeler

GİRESUN'daki sel felaketinde kayıp 1 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla can kaybı 7'ye yükseldi. Bulunan cansız bedenin Uzman Çavuş Burak Tok’a ait olduğu belirlendi. Böylece şehit sayısı 3'e çıktı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor...

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Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. Menfezin çökmesi sonucu içinde 5 jandarma ile bir kepçe operatörünün bulunduğu jandarma minibüsü sulara gömülmüştü. Jandarmalardan birinin cansız bedeni bulunmuştu.

Şehit sayısı 3'e yükseldi

Sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok’a (28) ait olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Tok’un eşinin 2’nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok’un ayrıca felaketin yaşandığı Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un acı haberinin verildiği Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Giresun'u sel vurdu

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış önceki akşam sele dönüştü. Giresun'da aşırı yağış ve sel nedeniyle Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde heyelan ve su baskınları meydana geldi. Sel ve heyelan özellikle Dereli ve Tirebolu ilçelerinde etkili oldu.

Tirebolu- Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ve bir iş makinesi dereye yuvarlandı. Vatandaşlara yardım için bölgeye giden jandarma aracındaki 5 uzman çavuş ve iş makinesi operatörü Mehmet Akbulut (58) sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarında uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp olan 9 kişi aranıyor

Uzman çavuşlar Burak Tok, Erdem Çıtır, Sami Yılmaz ve Aykut Yarıyenli'yi arama çalışmaları ise sürüyor. Selde kaybolan vatandaşlardan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu'nun Espiye'nin Yeniköy köyünde, Yasemin Özdemir'in ise Tirebolu'nun Aşağıboynuyoğun köyünde ve ismi belirlenemeyen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Sel ve heyelan nedeniyle il genelinde sel sularına kayıp olan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD 157 kişinin kurtarıldığı açıklandı.