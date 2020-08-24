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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kızı Türkiye’de iddiası!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad’ın Bodrum’da olduğunu iddia ediliyor.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad’ın Bodrum’da olduğunu iddia ediliyor.

İddialara göre geçen günlerde İstanbul’da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden Zein Esad, ardından arkadaşlarıyla birlikte Ege sahillerine gitti.

Rudaw’ın haberine göre; kimliklerini gizleyen ekibin Bodrum'da altı tane lüks araç kiraladığı da söyleniyor.

Türk makamlarının konuya ilişkin bilgilerinin olup olmadığı da bilinmiyor.

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