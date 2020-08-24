Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! Can kaybı 812 bin 537’ye yükseldi

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bin 641’e yükseldi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 874 bin 146 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 180 bin 604’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika’da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 605 bin 783 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 772’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 594 bin 326 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 663 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 852 olurken, vaka sayısı 397 bin 665’e yükseldi.

Avrupa’da vaka ve ölü sayıları

İtalya’da toplam vaka sayısı 259 bin 345 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 437 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 234 bin 489 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 332 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 992 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 81 bin 936 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran’da ölü sayısı 20 bin 643’e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 643’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 358 bin 905’e çıktığı açıklandı