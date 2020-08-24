Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor

Ev sahibi olmak isteyip kısıtlı bütçeye sahip olanlar oldukça ucuza ev sahibi olabiliyor. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor.

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Konut alımı yapmak isteyenler için bazı fırsatlar mevcut. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İhale sisteminde açık artırma ile konutun fiyatı artırılabiliyor. İhaleye girmeden konuta ilişkin bilgiler e-satış sayfasında inceleniyor.

İşte ihale ile satılan evler…



Bakırköy – Kartaltepe

İhale başlangıç bedeli: 312000 lira

Muhammen bedel: 600000 lira



Üsküdar – Hace Hesna Hatun Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 333000 lira

Muhammen bedel: 650000 lira



Bağcılar – Mahmutbey

İhale başlangıç bedeli: 182000 lira

Muhammen bedeli: 340000 lira



Kadıköy - Kozyatağı

İhale başlangıç bedeli: 704000 lira

Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira



Fatih – Ördek Kasap Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 265000 lira

Muhammen bedel: 500000 lira

Bakırköy – Şenlik Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 737000 lira

Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira



Gaziosmanpaşa – Karayolları Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 480000 lira

Muhammen bedel: 920000 lira



Avcılar – Firüzköy

İhale başlangıç bedeli:356000

Muhammen bedeli: 700000 lira