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Kahramanmaraş'ta lüks araç tanınmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta yan yana seyir halindeki araçlar kazaya karıştı. Kazada araçlardan biri refüje çıktı, diğeri yol kenarına savruldu. Otomobillerden biri kullanılamaz hale gelirken 2 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ECA 50 plakalı hafif ticari araç ile 46 NE 034 plakalı otomobil iddiaya göre Kahramanmaraş istikametine yan yana seyir halindeyken direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı.

Kazada hafif ticari araç taklalar atarak yolun sağ tarafına yuvarlanırken, otomobil ise orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobilde yolcu konumdaki ve hafifi ticari araçtaki sürücünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, görgü tanıkları araçların süratli olduğunu söyledi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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