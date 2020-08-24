BIST 1.110
DOLAR 7,35
EURO 8,67
ALTIN 456,69
HABER /  DÜNYA

Tokyo’da sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi

JAPONYA’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı.

Abone ol

Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Bu verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ila 90 arasında 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. 22 kişiden 21'inin evlerinde hayatını kaybettiği, 20'sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.

Düzenli havalandırma ve sıkça su tüketimi uyarılarının yapıldığı Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine bugün toplanıyor! Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
ABD'de FDA, Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi
Fatih Portakal Fox TV'den neden ayrıldı? Yerine kim geçecek?
Avrupa'da tehlike çanları çalıyor! Vakalar arttı
Başkan Erdoğan: Ağır bir felaket!
Afet bölgesindeki köylere 5 milyon lira destek
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın Yahudi damadı Kushner BAE için Washington'da F-35 kulisi yaptı
“İşte devletimiz bu” dedirten görüntü! Abdulkadir Selvi'den üç bakana bravo
Uşak'ta iki kardeş arasında silahlı kavga!
Dalaman'da feci kaza! Takla attılar 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar