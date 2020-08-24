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Mersin'de öldürüp cesedini boş araziye attılar

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de Cumali Yeşil'in (44), boş arazide cansız bedeni bulundu. Yeşil'in dövülerek öldürüldüğü ardından cesedinin araziye atıldığı belirlendi.

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Olay, sabah saatlerinde, Tarsus ilçesi Karadirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede dövülerek öldürüldüğü ve ardından tarlaya atıldığı tespit edildi.

Polisin yaptığı kontrolde ise cesedin Cumali Yeşil'e ait olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Yeşil'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. 

Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

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