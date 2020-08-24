Serdar Turgut'tan büyük keşfi eleştiren muhaliflere bomba tavsiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası muhalif bazı isimler yaptığı olumsuz eleştiriler ile tepki çekti. Habertürk yazarı Serdar Turgut da bu isimlere köşesinden seslenerek bir tavsiyede bulundu: Açıklayanın kim olduğuna kafanızı takmadan ülke için biraz sevinin de ondan sonra konuşuruz olası zorlukları ve engelleri.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklaması büyük heyecan yarattı. Büyük müjde sonrası açıklamalar art arda geldi. Ama gelin görün ki Erdoğan müjdeyi verir vermez kötümser takım hemen harekete geçti.

Habertürk yazarı Serdar Turgut bu kötümser takıma seslendi ve " Bu zorluklar tabii ki var.Ama biraz müsaade edin ne olur. Biraz nefes alalım geleceğe umutla bakalım. Bunu çok özlemiştik doğrusu. Keşfedilen doğal gaz yatağı üzerine gayet tabii ki tartışacağız ama bunun sırası hemen haberi alır almaz mı olmalıydı. Tamam muhalif olabilirsiniz, Erdoğan’ı hiç sevmeyebilirsiniz de ama bu iş ülkemizin yararına bir iş." dedi.

Büyük keşifte ister Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isterse de Kılıçdaroğlu'nun imzasının olmasının önemli olmadığını söyleyen Habertürk yazarı, mühim olanın ortak geleceğimiz olduğunu belirtti.

"Ama görüyorum ki bazı insanlar ülkenin geleceğini değil sadece kendi siyasi tavırlarına önem verebiliyorlar. Bu müjdeden sonra bile olası olumsuzlukları hemen öne çıkaran bazı analizler yapmaya çalışarak bir dakikalık sevincimizin bile yaşanmasına tahammülsüzlüklerini gösteriyorlar." ifadelerini kullanan Serdar Turgut yazısını, kötümserlere bir tavsiye ile noktaladı.

İşte Serdar Turgut'un yazısından bir bölüm:

Sanki bir takım insanlar var Türkiye’de, sanki onlar hepimiz aynı geminin içinde değilmişiz gibi yaşayıp düşünüyorlar durmadan.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hiçbir güzel işe imza atıyor olmasını istemezmiş gibi tavırlar alıyorlar. Güzel haber gelince üzülmüş gibi davranıyorlar

tamam muhalif olabilirsiniz, Erdoğan’ı hiç sevmeyebilirsiniz de ama bu iş ülkemizin yararına bir iş.

Eğer tahminler doğruysa, beklenenler olursa bu çocuklarımızın ve torunlarımızın bizlerden farklı daha güzel bir hayat yaşamasına yol açacak. Hepimiz bunun için çabalayıp durmuyor muyduk zaten.

Benim için tek önemli kriter bu. Keşifte ister Erdoğan’ın ister Kılıçdaroğlu'nun imzası olsun ne fark eder ki. Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda keşifte kimin imzası olduğu benim için bir teferruattır.Ama görüyorum ki bazı insanlar ülkenin geleceğini değil sadece kendi siyasi tavırlarına önem verebiliyorlar. Bu müjdeden sonra bile olası olumsuzlukları hemen öne çıkaran bazı analizler yapmaya çalışarak bir dakikalık sevincimizin bile yaşanmasına tahammülsüzlüklerini gösteriyorlar.

Tavsiyem şu: siz de sevinin kardeşim be… Açıklayanın kim olduğuna kafanızı takmadan ülke için biraz sevinin de ondan sonra konuşuruz olası zorlukları ve engelleri.

Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz ve denizde fırtına var. Bu gemi batarsa hangi partiden olursak olalım hepimiz birlikte batacağız. Ve o verilen müjde geminin batmadan sakin limana çapa atması için çıkmış bir ihtimaldi.

İsteyen dua etsin isteyen de bilgisini koysun ortaya yeter ki bu güzel sonuç için hep birlikte ülkemiz için ortak çalışmayı bilebilelim.

Hemen eleştirenlerden özel ricam ise şu; lütfen yapabilirseniz hiç değilse bir dakikalığına susun da hiç olmazsa kısa süreliğine de olsa biraz güzel hayaller kurabilelim gelecek için.

Daralmış yüreklerimizin biraz susmanıza ihtiyacı var.

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