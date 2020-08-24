Dolar haftaya yükselişle başladı! 24 Ağustos piyasalarda son durum

Dolar/TL, Hazine ihalelerinin izleneceği haftanın ilk gününde 7,35 seviyesinde, euro/TL ise 8,63 civarında işlem görüyor.Abone ol
Dolar/TL, saat 09:02 itibarıyla 7.35 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8.63 seviyesinde işlem görüyor.
IKON Menkul analizi
IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı:
USDTRY paritesi yeni haftaya 7.30 seviyelerinde başladı. Geçtiğimiz hafta ara ara 7.20 desteğine kadar sarkmış ama buradan destek alarak tekrar 7.30 bölgesine yükselmişti.
7.20 seviyesi takip edilecek
Yeni haftada da ana destek olarak 7.20 seviyesi takip edilecek. Yukarıda ise 7.3575 direnci önemli.
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