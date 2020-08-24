BIST 1.110
DOLAR 7,35
EURO 8,67
ALTIN 456,69
HABER /  EKONOMİ

Dolar haftaya yükselişle başladı! 24 Ağustos piyasalarda son durum

 Dolar/TL, Hazine ihalelerinin izleneceği haftanın ilk gününde 7,35 seviyesinde, euro/TL ise 8,63 civarında işlem görüyor.

Abone ol

Dolar/TL, saat 09:02 itibarıyla 7.35 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8.63 seviyesinde işlem görüyor.

IKON Menkul analizi

IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı:

USDTRY paritesi yeni haftaya 7.30 seviyelerinde başladı. Geçtiğimiz hafta ara ara 7.20 desteğine kadar sarkmış ama buradan destek alarak tekrar 7.30 bölgesine yükselmişti.

7.20 seviyesi takip edilecek

Yeni haftada da ana destek olarak 7.20 seviyesi takip edilecek. Yukarıda ise 7.3575  direnci önemli.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte İnce'nin oy oranı! Son anket sonuçları CHP'yi karıştıracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Turgut'tan büyük keşfi eleştiren muhaliflere bomba tavsiye
Bu evlere talep patlaması yaşanıyor! İşte orman içindeki o sağlıklı evler
Kabine bugün toplanıyor! Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
ABD'de FDA, Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi
Fatih Portakal Fox TV'den neden ayrıldı? Yerine kim geçecek?
Avrupa'da tehlike çanları çalıyor! Vakalar arttı
ÖNCEKİ HABERLER
Paris'in saran idrar kokusu çiftçilerin yüzünü güldürecek
Mersin'de öldürüp cesedini boş araziye attılar
15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor
Tokyo’da sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi
Trump'ın Yahudi damadı Kushner BAE için Washington'da F-35 kulisi yaptı
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar