Sergen Yalçın eleme turunda PAOK 11'ini kafasında şekillendirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın, PAOK eşleşmesinde, yeni transferler Mensah, Welinton ve N’Sakala'ya görev verecek. Forvet bölgesinde çözüm arayan Yalçın, Cyle Larin ile Umut Nayir arasında son antrenmanda karar verecek. Öte yandan bugün Selanik'e yola çıkan Beşiktaş'ta, 18.30'da bir basın toplantısı düzenlecek.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın oynanacak PAOK maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Ersin'e yer verecek Yalçın, sağ bekte ise Lens'i görevlendirecek. Savunmanın ortasında Vida-Welinton yer alırken sol bekte N'Sakala, formaya yakın olan isim. Orta sahanın ortasında Atiba Hutchinson'un oynaması kesinleşirken yanına Oğuzhan Özyakup ismi ağır basıyor.

Sergen Yalçın, hücumun sağında Tyler Boyd, solunda ise Kevin N'Koudou'yu görevlendirecek. 10 numara pozisyonunda sakat Adem Ljajic'in yerine yeni transfer Bernard Mensah sahaya sürülecek. Beşiktaş Teknik Direktörü'nü en çok düşündüren bölge ise henüz transfer yapılamayan forvet hattı. İdmanlarda hem Cyle Larin hem de Umut Nayir’i deneyen Yalçın'ın kesin kararını son antrenmanın ardından vereceği bildirildi.

Kartal Selanik'e uçuyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın 21.00'de oynayacağı PAOK maçı için bugün Yunanistan'a gidecek. Saat 12.00'de özel uçakla Selanik'e hareket edecek siyah-beyazlılar, son çalışmasını 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Toumba Stadı'nda gerçekleştirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile oyunculardan Atiba Hutchinson, antrenmandan önce 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.