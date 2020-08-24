Şırnak'ta 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi

ŞIRNAK'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 08.00 ile 14.00 saatleri dışında alışveriş merkezleri ve kalabalık ortamlarda bulunmaları yasaklandı.

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Şırnak'ta 65 yaş ve üstündekiler için çeşitli kısıtlama kararları alındı. Alınan kararda, 65 yaş ve üstündekilerin 08.00 ile 14.00 saatleri dışında alışveriş merkezleri, çarşı ve kabalık ortamlarda bulunmaları yasaklandı. Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde yapılacak olan düğün, nişan, kına, sünnet törenleri ve benzeri etkinlikler için etkinliğin yapılacağı saat aralığını belirtecek şekilde emniyet müdürlüğü bölgesinde il ve ilçe emniyet müdürlüğünden, jandarma bölgesinde ise il ve ilçe jandarma komutanlığından izin alınmasının zorunlu kılınmasına. İzin başvurusunda bulunan etkinlik sahiplerinden, süre kısıtlaması, maske, sosyal mesafe, hijyen şartları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen esaslara uyulacağına dair taahhüt alınmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (merhumun 1'inci ve 2'nci derece yakınları hariç) cenaze merasimlerine katılmasının yasaklanmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde, kalabalık olmayan 08:00-14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 08:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerine girişlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."