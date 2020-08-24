Alexandre Pato'nun menajerinden Beşiktaş'a: İsterseniz hemen görüşelim

Sao Paulo ile sözleşmesini fesheden Alexandre Pato'nun menajeri, transferden sorumlu Erdal Torunoğulları’na 'İsterseniz hemen görüşelim' dedi. Transferde son sözü Sergen Yalçın söyleyecek.

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Breziya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki forvet, kulübüyle olan sözleşmesini 2 gün önce sürpriz şekilde feshederek menajerine Avrupa'ya dönmek istediğini iletti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı arayarak "Pato'yu ister misiniz?" diye sordu.

Fotomaç'ın haberine göre Menajer, Torunoğulları'nın yüksek maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesine rağmen oyuncusunun çok uygun şartlarda gelebileceğini belirtti. Beşiktaşlı yönetici de birkaç gün içinde kendisine kararı bildireceğini iletti.

Sergen Yalçın bilgi toplanmasını istedi

Bunun üzerine konu teknik direktör Sergen Yalçın'a aktarıldı. Gelen haberlere göre Pato hakkında bilgi toplanmasını isteyen Yalçın, olumlu bir dönüş yaparsa Brezilyalı oyuncu için girişimlere başlanacak. Görüşmelerin start alması halinde ise ne kadarlık bir ücret önerileceği merak konusu.

Profesyonel kulüp kariyerinde 393 karşılaşmaya çıkan Pato, 158 gol, 48 asist üretti. Brezilya milli takımında da 27 maçta 10 gol kaydetti.