Elazığlı kadın 1992 model araca 45 bin lira verdi! Adını da bakın ne koydu?

"Aracıma koronasavar diyorum''

Pandemi sürecinde üstü açık bir otomobil almak istediğini ifade eden Tuba Öztürk, "Pandemi sürecinde evdeyken sürekli araçlara bakıyordum. O süreçte de bir araca en fazla 3 kişinin binmesi ile ilgili bir genelge yayımlanmıştı. Biz de aile olarak kabalık olduğumuz için bir çözüm arayışına girdim. Üstü açık bir araba olsa nasıl olur diye düşündüğümde, zaten klasik arabaları çok seviyordum, karşıma bu araç çıktı.