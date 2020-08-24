Sivas'ta köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Eşi: Bu adama ben de engel olamıyorum

SİVAS Gemerek’te, 75 yaşındaki Şükrü B., köpeğe tecavüz ederken çıplak halde suç üstü yakalanıp videoya alındı. Şükrü B.'nin birçok köylünün köpeğine tecavüz ettiği ortaya çıktı. Eşi, "Bu adama ben de engel olamıyorum" diye isyan etti.

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Gemerek’e bağlı Hacıyusuf Köyü’nde yaşandı. 17 Ağustos günü, köyün çobanı H. Ö. (42), koyun sürüsü ile birlikte dağın yolunu tuttu. H. Ö. ile birlikte sürüyü takip eden köpeği ise bir an gözlerden kayboldu. H. Ö., son 3 gündür aynı noktada gözlerden kaybolan köpeğinin yiyecek arayışı için uzaklaştığını düşündü.

Çoban H. Ö.’nün sürüsüyle ilgilendiği esnada, M. K. ve A. A. isimli köylüler birlikte bir yere gittikleri esnada, çalılıkların arasındaki hareketliliği fark etti. İkili hemen, seslerin geldiği noktaya yöneldi. O anların görgü tanıkları iğrenç olayı şöyle anlattı:

Çıplaktı, çoraplarını bile çıkarmıştı

“Şükrü B. isimli kişiyi, köpeğe tecavüz ederken gördük. Üstünde, bir tek atlet dışında hiçbir şey yoktu. Çoraplarını dahi çıkarmıştı. Bu kişinin daha önce de benzer şeyler yaptığını duyuyorduk. Hemen, cep telefonumuzu çıkararak kayda aldık. Çünkü, biliyorduk ki yine inkâr edecekti. Köpeğin boynunda ise uzunca bir balya ipi bulunuyordu.”

Köpek sahibinin yanına bile yaklaşmıyor

Olay ile ilgili jandarmaya haber verildi. İki görgü tanığının yanı sıra, köpeğin sahibi olan çoban H. Ö. de verdiği ifadede, Şükrü B.’den şikâyetçi olduğunu belirtti. Köpeğine yapılanlar nedeni ile üzgün olduğunu belirten H. Ö., “Köpek, yaşadıklarından dolayı çok ürkmüş. Benim yanıma bile gelemiyor. 15-20 metre ötemde duruyor” diye konuştu.

Sapık adamın eşi: Ben de engel olamıyorum

Olayın ortaya çıkması sonrası tarım ilacı içen Şükrü B.’nin ifadesinin alınması işlemi yapılamazken, eşi K. B.’nin ise “Bu adama ben de engel olamıyorum. Yapılanlar nedeni ile utanç içindeyim” dediği öğrenildi.

Köylülerin köpeklerine musallat oldu

Hayvan Hakları Federasyonu avukatı Senem Demirel Acar savcılık dilekçesinde “Şüpheli, sürekli olarak köylünün köpeklerini kaçırıp tecavüz etmektedir. Şükrü B. köylünün bahçesinde, tarlasında, köpekleri bulduğu yerde tecavüz etmekten geri durmamıştır. Bugüne kadar birçok kişi tecavüzüne şahitlik etmiştir” denildi.