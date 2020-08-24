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Sinop'ta 57 yıllık anlam dolu mezar cenazesini kimse almayınca...

İhlas Haber Ajansı

SİNOP Dikmen'de 57 yıl önce traktör kazasında ölen soyadı bilinmeyen Veli ismindeki kişiye köylüler sahip çıktı. Veli'nin cenazesini almaya kimse gelmeyince naaşı trafik kazalarına dikkat çekmek için hayatını kaybettiği yolun kenarına defnedildi.

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Samsun Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop'a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazada ölen Veli adlı kişinin cenazesini almaya kimse gelmeyince, köy sakinleri trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla cenazeyi kaza yaptığı yerin yol kenarına gömdü. Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından “Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun” yazıldı.

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