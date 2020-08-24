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İki kardeş tek bir kader! Samsun'da 'içme suyu' çalışması boğazları düğümledi

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da eve içme suyu götürmek için yapılan kazıda 2 göçük yaşandı. İlk göçükte Kenan Ak (22) toprak altında kaldı. Ağabey Hayati Ak (25), kardeşini kurtarmak için canını hiçe sayıp atladığı 5 metrelik çukurda, ikinci göçüğe yakalandı. 2 saatte cansız bedenlerine ulaşılan kardeşler hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, gece saatlerinde, Vezirköprü ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Halilbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantılarını yapan Kenan Ak, toprak altında kaldı.

Olayı gören ağabey Hayati Ak, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 kardeşin cansız bedenleri, göçükten çıkarıldı. Hayati ile kardeşi Kenan Ak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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