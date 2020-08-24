Adana'da bıçak çekilip telefonu gasp edilen çocuk sulama kanalına atıldı
ADANA'da 2 zanlı, 14 yaşındaki çocuğun telefonunu gasp etti ardından çocuğu sulama kanalına attı. Önce fotoğraf çektirmek için daha sonra birini arayacakları bahanesiyle telefonu isteyen şahıslar, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti. Madde bağımlısı zanlılar metruk binada yakalanıp tutuklanırken mağdur çocuk, 'yüzme bilmesem şimdi ölmüş olacaktım' dedi.
Olay, 19 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akif Ozan Özdoğan (14) arkadaşlarıyla otururken yanına gelen Serkan Ç. (20) ve İsa Y. (19) fotoğraf çektirmek için cep telefonunu istedi. Özdoğan, telefonunu vermeyip zanlıların fotoğrafını kendisi çekince olanlar oldu.
Birini aramak için tekrar istedi vermeyince bıçak çekti
Zanlılardan Serkan Ç. bu kez bir kişiyi aramak için telefonu istedi. Özdoğan, telefonu vermeyince Serkan Ç. bıçak çekip telefonu almak istedi. Bu arada İsa Y. ise Özdoğan’ın kolunu tuttu. B.M. (17) isimli şahıs ise gözcülük yapıp çevrede kimsenin gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Serkan Ç. ve İsa Y. çocuğun elinden telefonu aldıktan sonra arkalarından gelmesin diye Özdoğan'ı sulama kanalına attı.
Taksiye atlayıp bölgeden kaçtılar
Özdoğan, arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından güçlükle çıktı. Daha sonra hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlıların olay yerinden taksiyle kaçtığını belirleyerek yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden zanlıların isimlerini tespit etti.
Metruk binada yakalandılar
Polis, bir zanlının Döşeme Mahallesi'nde oturduğunu belirleyerek sabah eve baskın yaptı. Zanlılar evde bulunamayınca bağımlı oldukları için yakındaki metruk bir binada olacaklarını tahmin eden polis, burada yaptığı baskında zanlıları yakaladı.