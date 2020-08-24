Adana'da bıçak çekilip telefonu gasp edilen çocuk sulama kanalına atıldı

Birini aramak için tekrar istedi vermeyince bıçak çekti

Zanlılardan Serkan Ç. bu kez bir kişiyi aramak için telefonu istedi. Özdoğan, telefonu vermeyince Serkan Ç. bıçak çekip telefonu almak istedi. Bu arada İsa Y. ise Özdoğan’ın kolunu tuttu. B.M. (17) isimli şahıs ise gözcülük yapıp çevrede kimsenin gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Serkan Ç. ve İsa Y. çocuğun elinden telefonu aldıktan sonra arkalarından gelmesin diye Özdoğan'ı sulama kanalına attı.