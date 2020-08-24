Yunanistan’dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım! Savaş jeti ve fırkateyn istedi

YUNANİSTAN'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin Doğu Akdeniz'e 2 savaş jeti ve fırkateyn gönderen Fransa'dan savaş jeti almak istediğini yazarken, İspanya ve Birleşik Krallık'ın da bölgeye fırkateyn göndermeye hazır olduğunu iddia etti.

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Kathimerini, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Souda Askeri Üssü’nde asker ve silahlı kuvvetler sayısının arttığını yazarken, “Yunanistan ve Fransa iş birliğini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Atina yönetimi, Paris’le görüşmelerini sürdürüyor ve 12 Rafael savaş uçağı satın alması konusunu görüşüyorlar” ifadesini kullandı.

Türk donanmasını takip edecekler

Gazete, İspanya ve Birleşik Krallık’ın da Yunanistan’a fırkateyn göndermeyle ilgili olduğunu yazdı. Yunanistan’ın Türk donanmasının bölgede neler yapacağını takip edeceği ve ona göre pozisyon alacağını yazan Kathimerini, bu hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara’da temaslarda bulunmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Alman bakan Türkiye’ye gelecek

Bu ziyaretler sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanları arasında üçlü bir zirve düzenlenmesinin önünün açılması bekleniyor. Üç liderin danışmanlarının ise sırasıyla Jan Hecker, Eleni Sorani ve İbrahim Kalın olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'ye yaptırım seçeneği

Maas’ın görüşmesinden sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, perşembe ve cuma günü Berlin’de bir toplantıda bir araya gelecek. Yunan basınında yer alan haberlere göre Türkiye’nin bölgedeki varlığını devam ettirmesi durumunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in aralarında Türkiye’ye yaptırımın da olduğu farklı seçenekleri masaya getireceği öne sürüldü.