İş adamı Cavit Çağlar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Siyasetçi ve iş adamı Cavit Çağlar, politikadan spora, sağlıktan ekonomiye kadar pek çok konuda Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a açıklamalar yaptı. Türkiye’nin büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını belirten Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da övgüler yağdırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız çok özel bir lider olduğunu ifade eden Cavit Çağlar, dünyaya dik yürüdüğü ve inandığı şey için sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi.

"Trump'ın Cumhurbaşkanımız için 'Birinci sınıf satranç oyuncusu' sözü gündem oldu. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?" sorusuna cevap veren Cavit Çağlar, "Erdoğan dünyaya karşı dik duruyor. Putin de öyle. İkisi de büyük devlet adamları. O yüzden iyi anlaşıyorlar. Trump'a gelince... O da Cumhurbaşkanımız ile iyi anlaşmak zorunda olduğunu geç de olsa anladı.Benim siyaset yaptığım dönemde açık söyleyeyim biz askerden korkardık. Genelkurmay bir laf etse darmadağın oluyorduk. Artık dönem değişti. Demokrasimiz çok gelişti bu açıdan." dedi.

Başkanlık sistemine yönelik eleştiriler ve tartışmalara yönelik de bir değerlendirmede bulunan Çağlar şu ifadeleri kullandı:

Biz SHP ile birlikte olduğumuz dönemde onlar da eleştiriyordu ama bugünkü CHP gibi de yapmıyordu. Deniz Baykal devlet adamıydı, Kılıçdaroğlu onun gibi değil. MHP, CHP gibi davranmıyor.



Süleyman Demirel'in hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve siyasi yaşamında emeği olduğunu söyleyen siyasetçi- iş adamı en büyük pişmanlığını şu sözlerle açıkladı:

O Cumhurbaşkanı olunca ben DYP Genel Başkanlığı'na aday olmamıştım, keşke olsaydım. Aday olsaydım Çiller yerine ben seçilirdim.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren ve ilçeyi turizm açısından değerlendiren Cavir Çağlar şunları söyledi:

Muğla'da halk yıllardır CHP'yi seçiyor. Tamam onların kararına saygı duyuyorum ama seçtiğiniz kişiler sürekli iktidar ile kavga halinde. Onlar yüzünden yatırım yapılmıyor Bodrum'a. Eğer bugün Muğla ve Bodrum AK Parti'ye geçse turizm açısından çok daha iyi noktada olurdu.

Pandemi döneminin zor bir dönem olduğunu ve bu durumun her şeyimizi olumsuz yönede etkilediğini söyleyen iş adamı, Türkiye'nin çok iyi yönetildiğini söyledi ve Berat Albayrak için yapılan eleştirileri anlayamadığını belirtti:

Türkiye ekonomisi iyi olsun diye var gücüyle çalışıyor. Bence Erdoğan'ı yıpratmak için Bakan Albayrak'ı hedefe koyuyorlar. Biraz da takdir edin. Hep eleştiri ile bir yere varamayız.

Kadına şiddet haberlerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Çağlar, "Kadına, çocuğa şiddet gösteren, tecavüz edenler ağır şekilde cezalandırılmalı ibretiâlem için... Kadınlar bizim kıymetlimiz. Eşim benim her şeyim. Kadınla erkek eşittir. Atatürk'ün en takdir ettiğim yönü bu eşitliği ülkemize getirmiş olmasıdır." dedi.

Maçların yeniden seyircili oynanmsı gerektiğini ve Süper Lig'de takım sayısını 24'e yükseltmenin futbolumuz açısından çok daha iyi olacağını belirten Cavit Çağlar, Erdoğan'a "Lütfen Süper Lig'deki takım sayısını yükseltin." çağrısında bulundu.

Rusya uçuşları ile ilgili de devreye girdiğini belirten iş adamı, "Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile uçakta karşılaşmıştık. O zaman kapalıydı uçuşlar. Konuştuk, sonra ben Rusya'daki dostlarımla irtibata geçtim ve 15 gün içinde uçuşlar başladı. Bakan Ersoy da beni arayıp teşekkür etti. Ben ülkem için her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.