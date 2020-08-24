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Ahmet Hakan yazıları hakkında özleştiri yaptı: Kendimden sıkıldım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Son günlerde yazdığı yazıları gözden geçirdiğini belirterek özeleştiri yaptı. Hakan, "Benim bir an önce üslup eksenimi değiştirmemin vakti geldi de geçiyor gibi" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, yazılarıyla ilgili "Hep bir yukarıdan konuşmaca, hep bir 'İşte bunlar sınıfın birincileri' türü listelemece, hep bir öğreten adam edası takınmaca" eleştirisi getirdi.

"Kendimden sıkıldım"

"Ve yemin ederim kendimden bezdim, kendimden sıkıldım" diyen Hakan'ı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Son günlerdeki yazılarıma şöyle bir baktım

Hep bir akıl vermece... Hep bir yukarıdan konuşmaca... Hep bir “İşte bunlar sınıfın birincileri” türü listelemece... Hep bir “Şöyle sevineceksiniz, şöyle sevinmeyeceksiniz” türü yol yordam göstermece... Hep bir öğreten adam edası takınmaca... Okudukça... “Benim mi Allah’ım bu tatsız, bu didaktik, bu buyurgan üslup” dedim. Ve yemin ederim kendimden bezdim, kendimden sıkıldım.

Benim bir an önce üslup eksenimi değiştirmemin vakti geldi de geçiyor gibi.

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