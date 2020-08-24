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Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Geleneksel repo ihalelerine devam

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini duyurdu.

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Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma  adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenliyor.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır. Ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo  ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında

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