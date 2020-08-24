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Adana'da 1 haftalık denetimde 41 adet silah ele geçirildi

Adana'da 1 haftalık denetimlerin bilançosu açıklandı. Uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aranan 144 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla 16-22 Ağustos tarihleri arasında birçok yerde uygulamalar gerçekleştirdi.

Ele geçirilen silahlar 

Uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa ele geçirildi.

144 şahıs yakalandı 

Ayrıca 3 çalıntı otomobil ve 14 çalıntı motosiklet bulundu.

Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan hapis cezası ya da aranması bulunan 144 şahıs yakalanırken, 12 iş yerine de yası dışı bahis ve kumar oynatmaktan idari işlem başlatıldı.

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