FOX TV'den Fatih Portakal açıklaması! İstifayı doğruladı 'Fatih Portakal emekli' oldu

İnternethaber'in duyurduğu Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber'den istifa ederek emekli olduğu haberini FOX TV resmi açıklama ile doğruladı. Fox TV'den yapılan açıklamada, Fatih Portakal'a yeni hayatında mutluluklar dilendi...

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Fox TV'den flaş Fatih Portakal açıklaması. Kanal yönetimi, Fatih portakal'ın görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kendilerine bildirdiğini duyurdu. Açıklamada, "Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz" denildi. İşte Fox TV'den yapılan Fatih portakal açıklaması...

Görevini bırakma kararını bildirdi

2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Veda ediyor olmaktan üzgünüz...

Fatih Portakal görevi süresince FOX’un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz

İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Doğan Şentürk yönetiminde devam ediyoruz

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Spekülasyonlara inanmayın...

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz.